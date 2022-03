Kapitän erleidet Muskelfaserriss : MSV Duisburg muss vorerst auf Stoppelkamp verzichten

Duisburg Moritz Stoppelkamp wird dem MSV Duisburg vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Kapitän des Drittligisten hat sich gegen den FSV Zwickau einen Muskelfaserriss zugezogen. Wie lange der 35-Jährige ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

