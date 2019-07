Nach Abstieg aus der Zweiten Liga : So steht es um den MSV vor dem Drittliga-Saisonstart

Die Fans des MSV sind leidgeprüft. Foto: dpa/Bernd Thissen

Duisburg Für den MSV Duisburg geht die Saison in der ungeliebten Dritten Liga los. Wir zeigen, unter welchen Voraussetzungen. Ex-Trainer Friedhelm Funkel traut der Mannschaft viel zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Pascal Biedenweg Von Pascal Biedenweg Sportredakteur Autorendetails aufklappen Pascal Biedenweg (pabie) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Wie ist die Ausgangslage?

Der MSV Duisburg musste nach dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga viele Abgänge hinnehmen und geht mit einem runderneuerten Kader an den Start. Bislang hat der MSV 16 neue Spieler verpflichtet. Dass solch ein Umbruch eine gewisse Zeit der Akklimatisierung voraussetzen wird, sollte niemanden überraschen. Auch deshalb wünschen sich die Verantwortlichen Zeit für die Entwicklung der Mannschaft.

Was ist realistisch mit dem aktuellen Kader?

Der MSV gleicht vor dieser Spielzeit einer Wundertüte. In Ansätzen ähnelt das Duisburger Vorgehen dem des SC Paderborn. Auch die Zebras versuchen, vielversprechende Spieler aus tieferen Ligen (Ben Balla, Bitter, Budimbu, Mickels, Scepanik) zu integrieren und sie zu potenziellen Stammspielern aufzubauen. Demgegenüber steht der Königstransfer der Zebras: Marvin Compper. Der ehemalige Bundesligaspieler soll die unerfahrene Mannschaft führen. Viel wird vom Start in die Saison abhängen, der direkt schwere Auswärtspartien in Ingolstadt und Braunschweig bereithält. Realistisch erscheint ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. Ausschläge nach oben oder nach unten sind dabei nicht auszuschließen.

Foto: dpa/Federico Gambarini 19 Bilder Alle Trainer des MSV Duisburg seit 2001.

Wie nimmt das Umfeld die neue Drittliga-Saison an?

Die Fans des MSV sind nach den vergangenen Jahren an Kummer gewöhnt. In der vergangenen Spielzeit wurden die Unmutsbekundungen allerdings heftiger, da man sich nicht mit der Spielweise der Mannschaft identifizieren konnte. Der Vorwurf: Der MSV arbeite keinen Fußball mehr. Herz und Leidenschaft fehlen. Auch deshalb sah sich der Klub verpflichtet, sich eigene Leitplanken zu setzen. Die Basis der Spielkultur solle entsprechend der Vereinskultur „kämpferisch und physisch stark“ sein. Das könnte bei den Fans gut ankommen – falls es denn auch wirklich in die Tat umgesetzt wird.

Was passiert, wenn am Saisonende ein weiteres Jahr Dritte Liga steht?

Der MSV ist chronisch klamm. Nicht umsonst betont Präsident Ingo Wald gebetsmühlenartig, dass Spielzeiten in der 3. Liga ein „Tod auf Raten“ sind. Ein Jahr in der Dritte Liga bedeutet für Duisburg einen ungefähren Verlust von drei Millionen Euro. Nicht schwer auszurechnen, dass man sich mehr als zwei Spielzeiten in der Drittklassigkeit nicht leisten kann.