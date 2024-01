Engin-Doppelpack reicht nicht MSV verliert wichtiges Spiel gegen Halle

Als Tabellen-16. ist der Hallesche FC die erste Mannschaft der 3. Liga auf einem Nicht-Abstiegsplatz – und damit da, wo der MSV Duisburg hin will. Ein Sieg im direkten Duell am Dienstagabend wäre also enorm wertvoll gewesen, trotz zweimaliger Führung unterlagen die Zebras am Ende aber mit 2:3 (2:1).