Paderborn im Kaufrausch : Oliveira Souza wechselt vom MSV in die Bundesliga

Oliveira Souza wechselt vom MSV in die Bundesliga

Paderborn Cauly Oliveira Souza hat den Sprung in die Bundesliga geschafft. Der 23-Jährige wechselt vom Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg zum Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.

Der SC Paderborn rüstet für die Rückkehr in die Bundesliga weiter auf. Am Montag gaben die Ostwestfalen die Verpflichtung des Brasilianers Cauly Oliveira Souza vom Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg bekannt, der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb an der Pader einen Vertrag bis 2021.