Was ihm Allofs in Duisburg wünscht So lief der Einstand von Ex-Fortune Ginczek beim MSV

Sportlich will sich der 32-Jährige allerdings noch ganz und gar nicht zur Ruhe setzen und hat eine neue Herausforderung beim MSV Duisburg angenommen. Bei den Meiderichern ist er am vergangenen Wochenende in einem Testspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach zum Einsatz gekommen – und hat prompt auch einen Treffer beim 3:0 per Kopf erzielt.