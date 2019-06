Vorfall bei MSV-Spiel : Duisburger Polizei muss wegen Tweet vor Gericht

Duisburg Die Duisburger Polizei teilte bei Twitter ein Foto, das Fans in Regenponchos zeigte. Die abgebildeten Fans fühlen sich diffamiert und haben geklagt.

Die Darstellung von Fußballfans durch die Polizei hat sich in einem konkreten Fall zu einer Angelegenheit für die Justiz entwickelt. Am 6. Juni kommt es am Verwaltungsgericht Düsseldorf zu einem Verfahren gegen die Polizei Duisburg, bei dem es um einen angeblich rechtswidrigen Tweet der Behörde geht.