Dritte Tischtennis-Bundesliga : WRW Kleve ist nur in der Rolle des Außenseiters

Das Sorgenkind bei WRW Kleve: Judith Hanselka Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft empfängt am Sonntag den SV Holzbüttgen. Die Verletzung von Judith Hanselka könnte für den zweiten Teil der Saison ein Problem werden.

Die Tischtennis-Saison 2021/2022 könnte für die Damen-Mannschaften von WRW Kleve zu einem großen Erfolg werden. WRW II machte am Wochenende mit zwei Siegen einen großen Schritt zum Ziel Klassenerhalt in der Regionalliga, das dritte Team steht ungeschlagen an der Spitze der NRW-Liga. Und das Aushängeschild des Vereins ist in der Dritten Bundesliga bislang auf einem guten Weg, den angestrebten Verbleib in der Klasse zu schaffen. WRW Kleve steht mit 4:6-Punkten auf dem sechsten Platz, hat drei Zähler Vorsprung vor einem Abstiegsplatz und am Sonntag, 13 Uhr, die nächste Möglichkeit, die sportliche Situation zu verbessern.

Allerdings sieht Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen, den Drittligisten in der Heimpartie gegen den SV DJK Holzbüttgen (3:3-Punkte) nur in der Außenseiterrolle. „Es hängt natürlich viel davon ab, mit welcher Mannschaft der Gegner spielt. Wenn er in Bestbesetzung antritt, liegen unsere Chancen auf einen Punktgewinn aber höchstens bei 40 Prozent“, sagt Seipold.

Der Teammanager musste für das Heimspiel personell umplanen. Judith Hanselka, die eigentlich neben Carla Nouwen, Pia Dorißen und Lea Vehreschild die Mannschaft bilden sollte, muss wegen einer Achillessehnenreizung passen. Für sie wird Aya Umemura einspringen, was sportlich sicherlich eher ein Vorteil ist, weil die Japanerin die Nummer eins im Klever Kader ist.

Doch mit Blick auf die Rückserie ist Hanselkas Ausfall durchaus problematisch. Denn laut Reglement muss eine Spielerin in der Hinrunde wenigstens drei Einsätze in einem Team absolviert haben, damit sie für Teil zwei der Saison weiter als Stammspielerin in der Mannschaftsliste geführt werden darf. Hanselka hat bislang erst einmal für den Drittligisten aufgeschlagen. WRW muss also hoffen, dass sie in den restlichen drei Partien der Hinrunde noch auf die erforderliche Anzahl von Spielen kommt.