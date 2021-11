Kommt aus der Oberliga : Viersen verstärkt sich mit Abwehrspieler Semih Zeriner

Fussball-Landesliga Der Landesligist 1. FC Viersen hat mit Semih Zeriner einen neuen Spieler verpflichtet. Der 22-jährige Abwehrspieler kommt vom Oberligisten Teutonia St. Tönis und darf ab der Rückrunde auch ins Spielgeschehen eingreifen. Was Trainer Kemal Kuc mit ihm vorhat.

Beim Oberligisten aus St. Tönis war der ehemalige Juniorenspieler des MSV Duisburg zuletzt in Ungnade gefallen. Aufgrund einer „unregelmäßigen Trainingsteilnahme und einem nicht auf den Erfolg des Teams ausgerichteten Verhalten“, wie Teutonia St. Tönis mitteilte. Viersen-Coach Kemal Kuc ist sich allerdings sicher, das Zeriner seiner Mannschaft helfen kann und auch schnell Teil seines Teams wird: „Semih hat einen überragenden Charakter. Er ist fleißig, ehrgeizig und loyal und hat noch viel Potenzial nach oben. Ich kenne Semih schon viele Jahre und habe ihn bereits in der Jugend beim 1. FC Mönchengladbach beobachtet“, so Kuc, der froh ist, das Zeriner sich nun für einen Wechsel nach Viersen entschieden hat.

Neben seiner Station in der Jugend bei den Zebras spielte er anschließend noch in der A-Jugend-Niederrheinliga für die Mannschaften des SC Bayer 05 Uerdingen und 1. FC Mönchengladbach. Bei den Westendern kam er als A-Jugendlicher bereits zu zehn Einsätzen in der Landesliga. In der Folgesaison absolvierte er 27 Spiele. In seinem ersten offiziellen Seniorenjahr gelangen ihm dabei drei Tore. Zur Saison 2019/20 schloss er sich dann Teutonia St. Tönis an, für die er in der Landes- und Oberliga zum Einsatz kam.