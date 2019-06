Vorfall bei MSV-Spiel : Tweet der Duisburger Polizei landete jetzt vor Gericht

Duisburg Die Polizei Duisburg und ein weiblicher Fan aus Brandenburg streiten am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf. Es geht um einen Tweet der Behörde rund um ein Fußballspiel, den die Frau für rechtswidrig hält.

Der Fall, der am Donnerstag in Raum 411 des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts verhandelt wurde, ist skurril. Der Polizei Duisburg wird vorgeworfen, im Rahmen eines Fußballspiels in der MSV-Arena einen rechtswidrigen Tweet abgesetzt zu haben. Klägerin ist eine 48-jährige Frau, die das Spiel als Fan des 1. FC Magdeburg besuchte.

Es geht um die Begegnung in der Dritten Liga am 24. Februar 2017, als der MSV Duisburg zu Hause den 1. FC Magdeburg empfing. Die Polizei hatte im Vorfeld des Spiels ein Foto der Gästefans verbreitet, die in Regenjacken – sogenannten Ponchos – zu sehen waren und ins Stadion liefen. Dazu twitterten die Beamten: „Stau am Gästeeingang, einige Fans haben sich Gegencapes angezogen, um die Durchsuchung zu verhindern.“

Für die Klägerin war das ein klarer Verstoß gegen ihre Persönlichkeitsrechte. Sie fühlte sich diffamiert und bloßgestellt (wir berichteten). Auch die Fanhilfe Magdeburg äußerte sich zu dem Foto und gab an, dass die Ponchos lediglich Teil einer Choreografie gewesen seien. Da die Polizei Duisburg eine Schadensersatzzahlung von 150 Euro abwies, ging der Fall nun vor Gericht.

Die 48-Jährige erschien selbst nicht im Verwaltungsgericht Düsseldorf, lief sich vom Anwalt der Fanhilfe Magdeburg, Andreas Hüttl, vertreten. Er merkte gleich zu Beginn der Verhandlung an, dass der Tweet ein schlechtes Bild auf die Behörde wirft. „Der Text und das Bild sind schlicht eine Unwahrheit der Duisburger Polizei“, so Hüttl. „Meine Mandantin wollte niemals eine Durchsuchung verhindern.“

Der Anwalt merkte an, dass die Persönlichkeitsrechte der Frau, genauer das Recht am eigenen Bild, nicht eingehalten worden seien. Zudem sei durch das ungerechtfertigte Foto das Recht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt worden – ein Ansatz, den die Richterin schnell entkräftete. „Nicht jedes Fußballspiel ist eine Versammlung, sondern eine öffentliche Veranstaltung“, sagte sie. Vor allem sei dieses Grundrecht nicht verletzt worden, weil es lediglich um 30 Menschen gehe, die vor einem Spiel abgelichtet würden.

Was blieb war die Frage, ob das Recht am eigenen Bild verletzt wurde. Dieses Recht besagt einfach ausgedrückt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden. Eine Erlaubnis hätte seine Mandantin niemals erteilt, so Hüttl, der anmerkte, dass die 48-Jährige durchaus auf dem Foto zu erkennen sei. Dem widersprach die Richterin: „Selbst wenn das Bild vergrößert wird, ist es nahezu unmöglich, etwas zu erkennen.“

Im Gerichtssaal war auch ein von der Polizei bestellter Verwaltungsmitarbeiter vor Ort. Er verteidigte den Tweet der Polizei, der der Gefahrenabwehr und Information anderer Fans diente, und berief sich auf die Stadionordnung des MSV. „Gegenstände, die Teile des Körpers bedecken oder die dafür sorgen, dass Fans nicht mehr individuell erkennbar sind, sind in der Arena verboten“, sagte er. Das gelte deshalb auch für Regencapes.

Ein Urteil ist am Donnerstag nicht gefallen. Die Richterin, die entscheiden muss, ob die Persönlichkeitsrechte der Frau verletzt worden sind oder nicht, bat um mehr Bedenkzeit. Bei der Entscheidung helfen könnten Details des Falls, die in der Anklageschrift vorkommen. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Partie zwischen Duisburg und Magdeburg ein Risikospiel war und erhebliche zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurden. Dazu gehörte auch die Vorgabe, die Zugänge zum Stadion stark zu kontrollieren. Zudem wird aus der Anklageschrift deutlich, dass Anführer der Magdeburger Fangruppierung bereits kurz vor der Sicherheitsschleuse dazu aufriefen, die Capes überzuziehen – und nicht etwa erst im Stadion. Zudem sind die Fans der Aufforderung der Polizei, die Capes vor der Sicherheitskontrolle wieder auszuziehen, nicht nachgekommen. Die Polizei sah dadurch eine ordnungsgemäße Kontrolle der Fans nicht gewährleistet.

