Fußball : Michael Steinke übernimmt MSV Hilden

Hilden Der frühere Aufstiegstrainer des SSV Erkrath steht beim A-Kreisligisten, der nach gutem Saisonstart neun Niederlagen kassierte, vor einer Herkulesaufgabe.

Er ist wieder zurück im Trainergeschäft der Kreisliga A Düsseldorf: Michael Steinke steht seit Wochenbeginn als Übungsleiter für den MSV Hilden in der Verantwortung. Steinke arbeitete auf seiner letzten Station von Juli 2015 bis September 2018 für den SSV Erkrath, stieg mit den Rot-Weißen im Juni 2018 in die Kreisliga A auf. Am Dienstagabend leitete der Düsseldorfer auf dem Sportplatz Schützenstraße die erste Übungseinheit, feiert am Sonntag ab 12.30 Uhr im Kellerduell beim Rather SV II (17. Platz) seine Premiere auf der Trainerbank der Hildener.

Der erfahrene Coach geht mit der ihm eigenen Überzeugung an die neue Aufgabe heran, wohlwissend dass das Team um Kapitän Mohamed Bajut in den letzten neun (!) Begegnungen ausschließlich Niederlagen kassierte. Natürlich informierte sich der 55-Jährige im Vorfeld über Mannschaft und das unmittelbare Umfeld, war Beobachter der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Rhenania Hochdahl: „Beim MSV lief in den vergangenen Wochen aus den unterschiedlichsten Gründen auf dem Platz und im sportlichen Umfeld einiges nicht rund. Jetzt müssen wir schauen, dass wir an den richtigen Stellschrauben drehen und in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen, damit die Spieler wieder ihr vorhandenes fußballerisches Potential abrufen.“ Steinke sagt im Hinblick auf die neue Herausforderung: „Wir müssen Stabilität und taktische Disziplin in den Vordergrund stellen und die Probleme in der Defensive, aber auch im Spiel nach vorne in den Griff bekommen. Jetzt sind Motivation und Zusammenhalt im Team gefragt. Nach der Niederlagenserie gilt es, die Blockade in den Köpfen der Jungs zu lösen.“