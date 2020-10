3. Liga : MSV feiert überraschenden Sieg bei 1860 München

München Der MSV Duisburg hat für eine kleine Überraschung in der 3. Liga gesorgt. Die Zebras siegten bei 1860 München mit 2:0. Tobias Fleckstein und Lukas Scepanik trafen zum zweiten Saisonsieg.

Hansa Rostock hat ohne eigenes Zutun die Tabellenführung der 3. Liga übernommen. Der Ex-Bundesligist, der erst am Montag in Kaiserslautern in Aktion tritt, profitierte von den Ausrutschern der Konkurrenz. Der bisherige Spitzenreiter 1860 München unterlag gegen den MSV Duisburg 0:2 (0:0). Tobias Fleckstein (62.) und Lukas Scepanik (90.+1) schossen die Meidericher zum Sieg.