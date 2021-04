Grünes Licht für Dynamo : MSV-Spiel in Dresden neu terminiert

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die beiden offenen Nachholspiele von Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg und KFC Uerdingen angesetzt. Die Zebras gastieren an einem Mittwochabend beim Aufstiegsaspiranten.

Das Nachholspiel des MSV Duisburg bei Dynamo Dresden findet am Mittwoch, 28. April, statt. Anpfiff der Partie beim Tabellendritten der 3. Liga ist um 19 Uhr. Am Donnerstag terminierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die beiden offenen Nachholspiele der Sachsen. Das Spiel beim KFC Uerdingen (14 Uhr) in Lotte wird am Samstag, 1. Mai, ausgetragen.