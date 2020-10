2:0-Sieg : KFC Uerdingen gewinnt beim MSV Duisburg

Duisburg Gut erholt präsentierte sich KFC Uerdingen nach der 0:4-Heimniederlage gegen Wiesbaden. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer gewann beim MSV Duisburg verdient mit 2:0. Gustav Marcussen und Muhammed Kiprit waren die Torschütze.

Mit Geburtstagsgeschenken ist das immer so eine Sache. Mal kommen sie an, mal nicht. Mikhail Ponomarev, der Präsident der KFC Uerdingen, hat das Geschenk der Mannschaft zu seinem Ehrentag strahlend in Empfang genommen: Sie gewann das Niederrheinderby beim MSV Duisburg verdient mit 2:0 (0:0). Gustav Marcussen in der 48. Minute und Muhamed Kiprit in der 71. Minute trafen für den KFC .