Drittliga-Spieltage 5 bis 12 terminiert : MSV trifft samstags auf den KFC

Duisburgs Dominic Volkmer (r) und Arne Sicker (r) kämpfen mit Dortmund Erling Haaland um den Ball. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die Drittliga-Spieltage fünf bis zwölf zeitgenau terminiert. Der MSV empfängt demnach den KFC Uerdingen am Samstag. Auch die beiden Auswärtsspiele in München finden jeweils samstags statt.

Das Nachbarschaftsduell zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen steigt an einem Samstagnachmittag (14 Uhr). Am 24. Oktober empfängt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht den KFC. Zwei Tage vor dem Saisonstart in der 3. Liga hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage fünf bis zwölf zeitgenau festgelegt.

Am fünften Spieltag trifft der MSV in der Merkur Spiel-Arena aber zunächst auf den Halleschen FC. Gegen den HFC warten die Duisburger seit vier Spielen auf einen Sieg. Im Anschluss an das Heimspiel steht eine Englische Woche an. Dabei gastieren die Zebras am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr bei der SpVgg Unterhaching, ehe drei Tage später das Nachbarschaftsduell gegen den KFC steigt.

Auch die beiden Auswärtsspiele der Zebras in München finden jeweils an einem Samstagnachmittag statt. Am 8. Spieltag reist das Team von Trainer Lieberknecht zum TSV 1860 München, Samstag, 31. Oktober. Mitte November gibt es für den MSV dann ein Wiedersehen mit Angreifer Petar Sliskovic, der die Zebras vor der Saison in Richtung Liga-Konkurrent Türkgücü München verlassen hatte. Dabei hatte man den 29-Jährigen zunächst nicht abgeben wollen und ein erstes Angebot aus München abgelehnt. Am Ende konnten sich beide Seiten aber doch noch einigen.

Die Partien unter der Woche in Unterhaching, gegen Viktoria Köln (Montag, 9. November), gegen den SC Verl (Freitag, 20. November) und bei Waldhof Mannheim (Dienstag, 24. November) werden jeweils um 19 Uhr angepfiffen.

Wie viel Zuschauer zu den Heimspielen in die Duisburger Merkur Spiel-Arena kommen dürfen, ist noch unklar. Dauerkartenkunden können sich seit Mittwoch über die Internetseite des MSV (www.msv-duisburg.de) für einen Ticketkauf registrieren.

Die Spieltage fünf bis 12 in der Übersicht:

5. Spieltag: MSV – Hallescher FC (So., 18. Oktober, 14 Uhr)

6. Spieltag: SpVgg Unterhaching – MSV (Mi., 21. Oktober, 19 Uhr)

7. Spieltag: MSV – KFC Uerdingen (Sa., 24. Oktober, 14 Uhr)

8. Spieltag: TSV 1860 München – MSV (Sa., 31. Oktober, 14 Uhr)

9. Spieltag: MSV – Viktoria Köln (Mo., 9. November, 19 Uhr)

10. Spieltag: Türkgücü München – MSV (Sa, 14. November, 14 Uhr:

11. Spieltag: MSV – SC Verl (Fr., 20. November, 19 Uhr)

12. Spieltag: SV Waldhof Mannheim – MSV (Di., 24. November, 19 Uhr).

