Sparpläne in NRW : Deutsche Bank schließt zwei Filialen in Duisburg

Duisburg Bis Jahresende sollen zwei Filialen der Deutschen Bank in Duisburg dicht gemacht werden. Das Geschäft hatte sich zuletzt immer mehr ins Internet verlagert. In NRW sind insgesamt 37 Standorte von den Sparplänen des Instituts betroffen.

Die Deutsche Bank reduziert ihre Präzent in Duisburg. Bis Jahresende sollen zwei Filialen in der Stadt schließen. Betroffen sind die Standorte in Rheinhausen und am Altmarkt. Das hat das Geldinstitut nun mitgeteilt. Knapp 100 Filialen sind deutschlandweit von den Sparplänen betroffen. Allein in NRW sollen 37 Standorte dicht gemacht werden, darunter vier Filialen in Düsseldorf sowie jeweils drei in Köln und Essen.