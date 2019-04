Drei Tore erzielt, eins vorbereitet : Osawes großer Auftritt

Osayamen Osawe beim Torjubel in Aalen. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der im Winter verpflichtete Stürmer nutzt in Aalen seine Chance. Er erzielt beim 4:2-Sieg der Uerdinger drei Tore und bereitet das vierte vor. Es ist der zweite Auswärtssieg des KFC in Folge.

Osayamen Osawe steht vor der Kabine und lächelt. Seine Freude hat er schon auf dem Platz heraus geschrien – nicht ein Mal, nicht zwei Mal, nicht drei Mal, sondern vier Mal. Schon früh brachte er nach einem Freistoß von Roberto Rodriguez den KFC per Kopf in Führung. Als er 45 Sekunden nach der Pause nach einem Doppelpass mit Maurice Litka auf 2:0 erhöhte, waren die Weichen zum Sieg gestellt. Spätestens nach dem 3:0, das Osawe vorbereitete und Rodriguez vollendete, schien der Dreier perfekt. Doch die bereits abgestiegenen Gastgeber steckten nicht auf und kamen auf 2:3 heran. Aber die Uerdinger hatten ja Osawe, der in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer endgültig für die Entscheidung sorgte.