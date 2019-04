KFC Uerdingen vor dem Klassenerhalt : Osawe trifft beim 4:2-Sieg in Aalen dreimal

Aalen Auch stark ersatzgeschwächt gewinnt der KFC Uerdingen beim Drittliga-Absteiger VfR Aalen mit 4:2. Osayamen Osawe erzielt drei Tore, den vierten von Roberto Rodriguez bereitet er vor.

Das Konzept schien perfekt aufzugehen, denn bereits in der achten Minute lief Osawe allein auf das Aalener Tor zu, scheiterte jedoch an Torhüter Daniel Bernhardt. Drei Minuten später machte er es in einer schwierigeren Situation besser. Einen Freistoß von Roberto Rodriguez verlängerte Osawe per Kopf in den Winkel. Die Uerdinger präsentierten sich erheblich verbessert, kontrollierten das Spiel, konnten aber nicht frühzeitig das wahrscheinlich vorentscheidende zweite Tor erzielen. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause.