Plötzlich Stammspieler beim KFC : Pflücke nörgelt nicht mehr, stellt aber Fragen

Patrick Pflücke im Spiel gegen den VfL Osnabrück. Foto: Stefa Brauer/Stefan Brauer

Krefeld Die Art und Weise, wie sein Wechsel zum KFC Uerdingen zustande kam, hat Patrick Pflücke selbst überrascht. Nun wartet er bei seinem neuen Arbeitgeber mit guten Leistungen auf und gewährt einen kleinen Blick hinter die Kulissen.

Sein Wechsel Anfang August von Borussia Dortmund II zum KFC Uerdingen hat Patrick Pflücke selbst überrascht – nicht, dass er zustande kam, sondern die Art und Weise. „Ich hatte von dem Interesse des KFC gehört und habe mir in Duisburg das Spiel gegen Meppen angeschaut, zuvor Borussia Dortmund natürlich darüber informiert“, erinnert er sich. Tags darauf wurde er zu einem Treffen gebeten. „Als ich dort hin kam, war schon alles geregelt. Alle Papiere lagen bereit, ich brauchte nur noch unterschreiben. Dass es so schnell ging, hätte ich nicht gedacht.“

Dabei verspürt Pflücke eine leichte Enttäuschung und Erleichterung zugleich. „Ich hatte schon gedacht, dass der Wille der Borussia, mich zu halten, etwas stärker sei“, sagt er. „Aber ich bin natürlich froh, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben.“

Persönlich Von Dresden über Mainz und Dortmund zum KFC Foto: Stefan Brauer Patrick Pflücke ist 22 Jahre alt und in Dresden geboren. Sport Von Dynamo wechselte er 2011 nach Mainz und von dort 2017 zu Borussia Dortmund II. Im Sommer kam er zu KFC. In 29 Länderspielen von der U 15 bis zur U 19 erzielte er elf Tore. Er absolvierte ein Bundesliga- und 83 Drittligaspiele. Privat In seiner Freizeit besucht er seine Eltern und die beiden jüngeren Brüder in Mainz, hört oft Musik (nur keine Schlager), isst gerne Lasagne und Mag Maracuja-Schorle. Sein Lieblingsverein ist Real Madrid.

Von seiner neuen Mannschaft in Uerdingen war er bei seinem Wechsel überzeugt. „Die Mannschaft ist eine Kanone für die Dritte Liga“, sagte er mit den unbeschwerten Worten eines 22-Jährigen, als er kam. „Das ist eine gute Mannschaft und wir haben hohe Ziele – genau richtig für mich. Das ist keine U23, sondern eine richtige Herrenmannschaft. Das ist für mich der nächste Schritt.“ Während die Mannschaft in der Rückrunde versagt hat, hat Pflücke den nächsten Schritt gemacht, sich Stück für Stück in die Mannschaft gearbeitet. Am Samstag in Aalen ist er gesetzt.

Allerdings blieb auch er in seiner bislang kurzen Karriere nicht von Rückschritten verschont. Denn in Mainz hat er schon ein Bundesligaspiel bestritten, ausgerechnet gegen Bayern München (1:2). „Natürlich habe ich mich oft gefragt, warum ich mich dort nicht fest gespielt habe? Was passiert ist? Ich hatte ein Formtief, dann kam ein Trainerwechsel dazu. Aber in der Bundesliga spielen zu wollen, sollte der Anspruch eines jeden von uns sein.“

Pflücke hat sich in den Jahren weiter entwickelt. Er hat nicht nur körperlich zugelegt, ist nicht nur stärker und stabiler geworden, sondern auch reifer. „Als ich noch in Dresden war, war ich oft zu negativ und habe zu viel genörgelt“, sagt er rückblickend. „Nach einer vergebenen Chance musste oft der Pfosten dran glauben, da habe ich vor Wut vorgetreten. Das habe ich mit Hilfe abgestellt, so dass ich heute darüber lachen kann. Aber mein Ehrgeiz ist geblieben, der ist groß.“ Heute nörgelt er nicht mehr, aber er hinterfragt sich: „Wenn ich optimale Bedingungen vorfinde und mich nicht verbessere, muss ich doch überlegen, woran das liegt?“ Diese Frage begleitet ihn auf seinem Weg.