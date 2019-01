KFC unterliegt Würzburg 0:3: Stefan Effenberg sieht ein Uerdinger Desaster

Duisburg Das neue Jahr beginnt wie das alte geendet hat: mit einer Enttäuschung. Dem 0:4 in Unterhaching folgt ein 0:3 gegen Würzburg. Der KFC Uerdingen rutscht auf Platz vier der 3. Liga ab.

Die Uerdinger kamen ganz schlecht aus der Winterpause, die Gäste waren nicht nur schneller, frischer und giftiger, sondern auch überlegen und kamen mehrmals in die gefährliche Zone, so dass Maroh, aber auch Kevin Großkreutz zum Mittel des Befreiungsschlags greifen mussten. Orhan Ademi hätte die Gäste in der 22. Minute mit einem Kopfball in Führung bringen müssen, doch scheiterte er freistehend an Torhüter René Vollath. Die erste Uerdinger Chance durch Maroh nach einem Freistoß vereitelte Kickers-Keeper Patrick Drewes. Im direkten Gegenzug musste sich Vollath bei einem Schuss von Simon Skarlatidis lang machen. Die verdiente Führung für die Gäste fiel in der 35. Minute durch Janik Bachmann per Kopfball. So musste sich der KFC zur Halbzeit einige Pfiffe gefallen lassen.