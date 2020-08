0:3-Niederlage gegen PSV Eindhoven : KFC Uerdingen verliert erstes Testspiel

Harsewinkel Drittligist KFC Uerdingen hat sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer unterlag dem PSV Eindhoven mit 0:3. „Das ist mir lieber als ein zweistelliger Sieg gegen einen Kreisligisten“, sagte der Coach.

Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel und auch der PSV Eindhoven kannte keine Gnade. Er setzte den KFC Uerdingen im Testspiel von der ersten Minute an gehörig unter Druck, heizte den ganz in Gelb gekleideten Gästen ordentlich ein und gewann am Ende verdient mit 3:0 (1:0). Ob es für den KFC zumindest einen Lernerfolg gibt, wird sich zeigen.