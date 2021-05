Teamchef ohne Lizenz : Stefan Reisinger auf den Spuren von Kaiser Franz

Klassenerhalt geschafft: Stefan Reisinger klatscht Trainer Jürgen Press ab. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Auch ohne die notwendige Lizenz des Fußballlehrers feiert er als Teamchef einen kaum noch für möglich gehaltenen Erfolg mit dem KFC. Die Zukunft des 39-Jährigen ist jedoch ungewiss und liegt wahrscheinlich nicht in Uerdingen.

Stefan Reisinger macht es wie Franz Beckenbauer. Unvergessen ist das Bild, wie der Teamchef der deutschen Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 in Gedanken versunken allein über den Rasen in Rom schreitet, während um ihn herum gefeiert wird. Ganz ähnlich ging Stefan Reisinger Minuten nach dem Abpfiff in Mannheim über den Rasen, nachdem er mit dem KFC Uerdingen durch das 1:1 den Klassenerhalt in der Dritten Liga erreicht hatte. Sicherlich hat er den Moment genossen, zunächst einmal zu begreifen versucht, was er mit der Mannschaft geleistet hat.

Drei Tage sind seitdem vergangen, doch noch immer spürt er die Nachwirkungen. „Ich versuche, abzuschalten“, sagt er. „Aber es ist ein brutaler Abfall. Die Anspannung der vergangenen Wochen war enorm. Die Trainingsintensität, das Videostudium, es war schon extrem viel. Aber ich wollte es unbedingt schaffen, ich bin nun mal sehr ehrgeizig.“

info Erfahrung in allen Bereichen Stefan Reisinger ist 39 Jahre alt und in Landshut geboren. Er ist verheiratet und hat eine vier Jahre alte Tochter. Spieler Als Torjäger absolvierte 96 Bundesligaspiele und erzielte 17 Tore, in 209 Zweitligaspielen traf er 54 mal. Er spielte für Landshut, Fürth, Burghausen, TSV 1860 München, Freiburg, Düsseldorf und Saarbrücken. Trainer Er war verantwortlich für die U19 der SpVgg Unterhaching, anschließend Co-Trainer beim SV Elversberg. 2017 kam er zum KFC Uerdingen, wo er Co-Trainer, Interimstrainer, Teamchef und quasi Manager war.

Reisinger hat es geschafft, und er ist selber darüber ein wenig verwundert. Denn die Voraussetzungen waren eigentlich nicht gegeben, als ihm am 13. April die Verantwortung übertragen wurde. Der KFC steckte im Insolvenzverfahren, die Spieler hatten im Winter kein Geld, dafür aber im Frühjahr die Kündigungen erhalten, mit Torjäger Adriano Grimaldi, Mittelfeldspieler Tim Albutat und Christian Kinsombi fielen drei Stammspieler aus.

Reisinger duckte sich nicht weg und suchte zunächst einmal einen Fußballlehrer, denn ihm fehlt wie Franz Beckenbauer die notwendige Lizenz, um eine Mannschaft zu führen. In Jürgen Press fand er erneut einen Mitarbeiter, der bereit war, loyal dieses Himmelfahrtskommando zu übernehmen.

Erneut – denn es war nicht das erste Mal, dass Reisinger andere Aufgaben als die des Co-Trainer übernahm. 2017 kam er an der Seite von Trainer Michael Wiesinger; anschließend arbeitete Reisinger mit Stefan Krämer, Norbert Meier, Frank Heinemann, Heiko Vogel und Daniel Steuernagel zusammen. Letzterer war ebenfalls als Fußballlehrer mit Lizenz von Reisinger geholt worden.

Und nun? Vielleicht hat Reisinger in Mannheim in den ruhigen Minuten auch über seine Zukunft nachgedacht. Eigentlich wollte er auch den Fußballlehrer machen, doch 2020 hatte der DFB keinen Platz für ihn, in diesem Jahr wurde wegen der Pandemie kein Lehrgang angeboten. Reisinger hat zwar nachgewiesen, dass er erfolgreich in verantwortlicher Position arbeiten kann, doch fehlt ihm die Lizenz. Und die Jahre ziehen ins Land, er verliert Zeit. Vielleicht bleibt ihm nur, einen etwas anderen Weg einzuschlagen, eine Aufgabe im Management zu übernehmen.