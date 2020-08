Fortunas Aufstiegstrainer : Norbert Meier beendet Karriere im Profifußball

Berlin Fortunas Aufstiegstrainer von 2012, Norbert Meier, beendet seine Trainer-Karriere. Meier hatte zuletzt den KFC Uerdingen trainiert, wurde aber nach sieben sieglosen Spielen wieder entlassen.

Der frühere Düsseldorfer Aufstiegscoach Norbert Meier will nicht mehr im Profifußball als Trainer arbeiten. „Alles hat seine Zeit im Leben und ich bin dahinter gekommen, dass es für mich besser ist, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das war’s für mich“, sagte der 61-Jährige dem Portal Liga-Zwei.de.

Meier hatte einst die Fortuna zum Aufstieg in die 2. Bundesliga (2009) und zwei Jahre später ins Oberhaus (2012) geführt. Auch mit dem MSV Duisburg hatte er den Aufstieg in die Bundesliga (2005) geschafft, dazu führte er Arminia Bielefeld 2015 in die 2. Liga.