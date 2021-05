Zwischenfall in Krefeld : 400 KFC-Fans warten auf den Bus

Mannheim, Deutschland, 22.05.2021: , Fans vom KFC Uerdingen und empfangen die Mannschaft feiern den Klassenerhalt in der 3.Liga auf der Violstraße an der Grotenburg am 22.05.21 in Krefeld. (Foto: BRAUER-Fotoagentur) Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer