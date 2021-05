Vorfall in Krefeld : Exhibitionist vor Spielplatz in Gartenstadt

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld Ein unbekannter Mann hat sich am Montag, 17. Mai, vor einem Spielplatz an der Breslauer Straße in Gartenstadt in schamverletzender Weise gezeigt.

Wie die Polizei mitteilt, ignorierte der Täter die Ansprache einer Zeugin, die ihn gegen 9.30 Uhr in einem Gebüsch und entdeckt hatte. Sie sprach ihn an und fragte, ob er sich nicht schäme. Weil der Mann dies ignorierte, ging die Zeugin sofort nach Hause und kontaktierte die Polizei. Eine erste Fahndung in der direkten Umgebung blieb erfolglos.

Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat grau-braune Haare. Er trug einen dunklen Trainingsanzug und eine kleine Tasche über der Schulter.

Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

(jon)