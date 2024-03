1:3-Niederlage bei Union Nettetal KFC Uerdingen verpasst eine ganz große Chance

Es war von Beginn an das erwartete Spiel: die Gäste waren überlegen, die Gastgeber hielten mit Kampfgeist dagegen. Die erste Chance hatte Justin Härtel mit einem Kopfball nach einer Ecke. Es folgten weitere Möglichkeiten für Alexander Lipinski und Dimitrios Touratzidis, der an alter Wirkungsstätte die Hereingabe um Zentimeter verpasste. Pech hatte Gianluca Rizzo, der in der 26. Minute mit einem fulminanten Schuss die Latte traf. Zehn Minuten später war der Ball dann im Tor, doch Schiedsrichter Jens Laux verweigerte dem Treffer die Anerkennung, weil er ein Handspiel von Touratzidis erkannt haben wollte. „Schieber, Schieber“-Rufe waren die Folge. Der KFC arbeitete unermüdlich an der Führung, doch bis zur Pause vergeblich, weil der Abschluss von Takumi Yanagisawa weder Schuss noch Hereingabe war.