Unfall auf der Nordstraße Polizei sucht Fahrer eines weißen Kombis

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Nordstraße von einem Auto angefahren worden. Der Autofahrer ist geflüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Er ereignete sich gegen 8.50 Uhr. Die Frau war mit ihrem Rad auf der Nordstraße unterwegs. In Höhe Lutherische-Kirch-Straße hat der Fahrer eines weißen Kombis, der vor ihr fuhr, zurückgesetzt. Dabei sind das Auto und das Pedelec zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ist die 40-Jährige dabei zu Boden gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die Frau habe dem Fahrer noch hinterhergerufen, doch der ist laut Polizei über die Lutherische-Kirch-Straße in Richtung Nordwall geflüchtet. Die Geschädigte schätzt das Alter des Fahrers auf 30 bis 35 Jahre. Er soll leicht gebräunte Haut, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Fahrer machen kann, möge sich mit der Polizei Krefeld unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.