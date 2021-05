Krefeld : Kind bei Unfall schwer verletzt

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Ein Elfjähriger ist am Mittwoch auf der St. Töniser Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind in Begleitung seiner Mutter umgehend in ein Krankenhaus. Laut Aussage der Ärzte ist sein Zustand stabil.

