Brandstiftung in Lagerhalle in Krefeld-Uerdingen : Polizei sucht drei verdächtige Männer

Die Polizei sucht drei Männer, die der Brandstiftung beschuldigt werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Das Trio soll für den Brand in einer Lagerhalle an der Hohenbudberger Straße in Uerdingen verantwortlich sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

(oli) Die Polizei fahndet nach drei jungen Männern, die verdächtigt werden, am Dienstag, 4. Mai, in einer Lagerhalle an der Hohenbudberger Straße gezündelt zu haben und anschließend geflüchtet sind. Beobachtet hatte sie eine Zeugin, die gegen 18.10 Uhr an der Rheinpromenade war, dort Brandgeruch bemerkte und an der jene Männer vorbei rannten. Daraufhin wählte die Frau den Notruf.

Die Feuerwehr konnte die leerstehenden Lagerhalle an der Hohenbudberger Straße lokalisieren und die Glutnester schnell löschen. Bis auf die Eingangstür blieb das Gebäude unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

Zudem hatten zwei Jungen am Brandort gegenüber den Beamten angegeben, dass sie drei junge Männer aus der Lagerhalle haben rennen sehen. Diese hätten eine Flasche Brennspiritus, eine Deodorantflasche und ein Feuerzeug dabei gehabt.

Alle Männer sollen laut Polizei um die 18 Jahre alt sein. Ein Tatverdächtiger hat eine korpulente Statur und trug einen Fischerhut sowie dunkle Kleidung. Ein weiterer Tatverdächtiger trug einen roten Pullover und eine schwarze Jacke. Der dritte hat eine Warze auf der Nase. Er trug dunkle Kleidung, eine silberne Jacke und eine Cap.