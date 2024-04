Gerüchte zur Brandursache Ermittler durchwühlen nach Feuer im Hochhaus den Brandschutt nach Spuren

Die Ermittler der Krefelder Kriminalpolizei und die hinzugezogenen Brandsachverständigen räumen aktuell das Unterste nach oben, um die Ursache für den Wohnungsbrand in der siebten Etage eines Hochhauses am Glockenspitz in Bockum nachzuweisen. „Die Experten durchwühlen den Brandschutt in der immer noch beschlagnahmten Wohnung, um Hinweise etwa nach Brandbeschleuniger oder nach einem technischen Defekt, der Auslöser für das Feuer gewesen sein könnte, zu finden“, erklärte ein Polizeisprecher am gestrigen Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.