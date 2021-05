Vorfall in Krefeld : Enkeltrick scheitert an der Haustür

(Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Karolin Krämer

Krefeld Betrüger sind am Montag mit einem Enkeltrick an der Gatzenstraße in Verberg gescheitert. Laut Polizei erhielt ein Senior gegen 14.30 Uhr einen Anruf von seinem angeblichen Enkel.

Dieser habe einen Verkehrsunfall verursacht und bräuchte dringend Geld, um den Wagen reparieren zu lassen. Der Mann machte sich auf den Weg zur Bank und hob einen niedrigen fünfstelligen Betrag ab. Gegen 16.30 Uhr stand dann aber nicht sein Enkel vor der Tür, sondern ein Kurier. Der Senior verweigerte die Herausgabe des Geldes, woraufhin der Fremde flüchtete. Der Kurier ist 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, hat einen dunklen Bart und kurze dunkle Haare.

Der Mann trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz, einen dunklen Mantel mit Kragen und eine Bauchtasche. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340.

(RP )