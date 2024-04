KFC Uerdingen hebt nicht ab Sieg dank Einstellung und Spielglück

Es waren zwei entscheidende Spielszenen während der 90 Minuten. Die erste ereignete sich früh, als Fabio Ribeiro mit einem Steckpass Torjäger Dimitrios Touratzidis in Position brachte und der 26 Jahre alte Grieche eiskalt sein elftes Saisontor erzielte. „Ausnahmsweise habe ich heute in der Offensive mal den entscheidenden Pass zum Tor gegeben“, sagte Ribeiro lächelnd. „Es war wichtig, auch mal früh in Führung zu gehen. In den vergangenen Wochen haben wir meist in der ersten Halbzeit entschieden. In der zweiten Halbzeit haben wir manchmal Probleme zum Ende hin. Heute ist es gut gegangen und ich hoffe, dass bleibt jetzt bis zum Saisonende so.“