Unfall in Krefeld : Unbekannter fährt Hund tot und flüchtet

Unfall in Krefeld

Krefeld Ein Hund ist am Freitagmorgen im Krefelder Bezirk Cracau von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer flüchtete, das Tier verendete an den Folgen der Verletzung. Das Kennzeichen konnte die 31-jährige Hundebesitzerin nicht erkennen.

Wie die Polizei mitteilt, war die 31-jährige Hundebesitzerin gegen 5.45 Uhr mit ihrem Vierbeiner spazieren. Plötzlich riss sich das Tier los und lief auf die Fahrbahn der Bahnstraße zwischen Dießemer Straße und Vereinsstraße. Dort erfasste ein silbernes Auto den Hund, der Fahrer hielt kurz an und flüchtete dann in Richtung Hansastraße. Das Kennzeichen konnte die Krefelderin nicht ablesen.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.