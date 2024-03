„Dann hebt er ab...“ Warum sich die DFB-Fans eine neue Torhymne wünschen

Es ist nicht das erste Mal, dass der auch bei X als Max Kirchi bekannte Nutzer mit einem Aufruf die Kraft der sozialen Netzwerke bündelt. Schon bei der DFB-Wahl zum Nationalspieler des Jahres rief er dazu auf, die Stimme für Emre Can abzugeben. Gemeinsam mit anderen reichweitenstarken Seiten in den sozialen Netzwerken kamen so rund 50.000 Stimmen für den BVB-Kapitän zusammen, der so – trotz wenig auffallender Leistung im vergangenen Jahr – mit 64,6 Prozent zum Sieger gekürt wurde.