Vorfall in Krefeld : Trickbetrüger geben sich als TV-Techniker aus

Krefeld In Uerdingen haben sich am Dienstagmittag, 4. Mai, zwei Betrüger unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines Senioren verschafft. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte sich das Duo angeblich um den Digital-Empfang des TV-Gerätes kümmern. Gegen 13.10 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür eines 78-jährigen Krefelders am Löschenhofweg und erklärte, dass er eine Störung des digitalen TV-Anschlusses reparieren müsse. Daraufhin kam ein zweiter Mann hinzu. Beide betraten unaufgefordert das Haus und gingen ins Wohnzimmer. Einer der beiden setze sich auf die Couch und gab an, dass jetzt alle TV-Programme überprüft werden müssten. In der Zwischenzeit lief der andere Mann im Haus umher. Als der Senior dies bemerkte, bat er die beiden mehrmals, sein Haus zu verlassen, woraufhin sie verschwanden. Ob bei dem Betrugsversuch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.