Seniorin in Duisburg übergibt Erspartes Schockanruf erstreckt sich über zehn Stunden

Per Schockanruf haben Trickbetrüger am Donnerstag eine Seniorin aus Neumühl um eine große Summe Bargeld gebracht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein falscher Polizeibeamter und ein vermeintlicher Staatsanwalt versetzten die 83-Jährige am Telefon in Panik, indem sie ihr eine Horrorgeschichte erzählten: Die Tochter habe angeblich einen Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Die Tochter wäre deswegen in Haft und weinte bitterlich in den Hörer. Die Seniorin könne das nur verhindern, indem sie eine fünfstellige Summe Bargeld zahlt.