Fall in Krefeld : Polizeibeamte verhaften Dieb im Pfandhaus

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Mehrere Werkzeuge wollten zwei Männer am Mittwoch, 28. April, in einem Pfandhaus in der Innenstadt verkaufen. Die Mitarbeiterin erkannte einen wieder und rief die Polizei.

Wie ein Behördensprecher mitteilt, hatte einer der Männer der Angestellten des Pfandhauses die Ware angeboten. Doch sie kannte ihn bereits: Drei Tage vorher hatte er versucht, das E-Bike des Pfandhausbesitzers zu entwenden. Dieser hatte ihn zunächst stellen und seinen Personalausweis fotografieren können. Der Täter war dann aber entkommen, bevor die Polizei eintraf. Ausgerechnet dieser Mann tauchte nun im Pfandhaus auf und bot mehrere Werkzeuge an. Einsatzkräfte stellten die Geräte sicher und nahmen den Verdächtigen fest. Der 42-Jährige, der in der Vergangenheit schon öfter polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Einen möglichen Komplizen konnten die Beamten in der Nähe des Pfandhauses stellen und ebenfalls festnehmen.

Bei ihm wurden eine Druckluftpistole, ein Seitenschneider, ein Bolzenschneider, ein Schraubenzieher und etliche Schlüssel sichergestellt. Der 37-Jährige wurde inzwischen wieder entlassen.

(jon)