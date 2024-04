Frau aus Rees-Millingen betrogen 82-Jährige fällt auf falsche Polizisten herein

Die 82-Jährige hatte zwischen 19.40 und 21.30 Uhr gleich mehrere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Diese ließen sie glauben, es würde in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen kommen, zwei Täter seien bereits festgenommen, bei denen habe sich eine Liste mit potenziellen Opfern befunden. Ihre Wertsachen seien zu Hause nun nicht mehr sicher. Der Betrüger sagte der Reeserin, sie solle all ihre Wertsachen in einem Topf legen und diesen an die Polizei übergeben.