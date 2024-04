Leverkusener um fünfstellige Summe gebracht Betrüger verletzt Mann (82)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mann sich am Telefon gegenüber dem Rentner als Polizist ausgegeben und dem Schlebuscher mitgeteilt, dass dessen Erspartes wegen Raubüberfällen in der Umgebung der Eintrachtstraße in Gefahr sei. Der 82-Jährige solle daher sein Bargeld zur Sicherheit von einem ,Kollegen‘ abfotografieren lassen, berichtet die Polizei weiter. Besagter Kollege tauchte kurz darauf an der Wohnanschrift des 82-Jährigen auf und ließ sich die Ersparnisse präsenteren.