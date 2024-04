Hückeswagenerin fällt auf Masche herein Falscher Polizist betrügt Seniorin um Gold und Schmuck

Die Frau hatte laut Polizeisprecher Michael Tietze am Mittwoch, gegen 14 Uhr, den Anruf eines, wie sich später herausstellte, falschen Polizeibeamten erhalten. Er hatte der Frau gesagt, dass er vom Kriminalkommissariat in Hückeswagen sei und zurzeit in der Gegend Einbrecher unterwegs wären. „Daher, so der angebliche Polizist weiter, würde er einen Kollegen schicken, der Wertgegenstände einsammelt“, berichtete Tietze. Eine Stunde später klingelte es bei 79-Jährigen an der Haustür. Nachdem sich der falsche Polizist mit einem vermeintlichen Dienstausweis ausgewiesen hatte, übergab die Hückeswagenerin ihm Schmuck und Goldmünzen.