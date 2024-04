In Krefeld-Linn Feuerwehr, DRK und THW proben den Ernstfall

Auch der Unfall ist in diesem Bilderbuch detailgenau geschildert: Ein Auto, in dem fünf Personen sitzen, fährt mit hoher Geschwindigkeit unter einen zu dieser Zeit stehenden Kesselwaggon der Eisenbahn. Fahrer und Beifahrer werden im Wagen eingeklemmt, ein Fußgänger, der am Bahnübergang auf die Weiterfahrt des Güterzuges wartete, gerät zwischen Pkw und Waggon. Die drei auf der Rückbank des Unfallwagens sitzenden Personen klettern durch die zersplitterten Scheiben aus dem Auto und entfernen sich offensichtlich verletzt in verschiedene Richtungen. So jedenfalls werden es mehrere Passanten, die Zeugen des Unfallereignisses wurden, später der Polizei schildern.