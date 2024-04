Enkeltrick Trickbetrüger erbeuten mindestens hunderttausend Euro von Senior in Bochum

Trickbetrüger haben von einem 83-Jährigen in Bochum mindestens hunderttausend Euro erbeutet. Eine angebliche Enkelin und ein vermeintlicher Polizist drängten am Mittwochvormittag (3. April 2024) den Mann am Telefon zur Zahlung eines sechsstelligen Betrags, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Betrüger hätten den Senior überzeugt, dass seine Enkelin nach einem schweren Verkehrsunfall in Haft sitze und nur mit der Kautionszahlung freikommen könne.