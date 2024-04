Was aus den Forderungen des Verwaltungsrates folgt Das sind die verschiedenen Szenarien für den KFC Uerdingen

Was er ändern muss Was in den vergangenen Jahren, beinahe Jahrzehnten, vermisst wurde: Transparenz und Teilhabe. Mitglieder und Fans müssen viel besser informiert und einbezogen werden, was im positiven Fall zu größerem ehrenamtlichem Engagement statt bezahlter Inkompetenz führt. Der Supporters Club und die Grotenburg Supporter haben gezeigt, welch ein Ideenreichtum, welch eine Tatkraft und Leidenschaft in und um den Verein schlummert. Aber das ist es natürlich nicht allein. Der Verein muss sich völlig neu aufstellen. Diese Forderung von Nils Gehlings muss in allen Bereichen der Maßstab sein. Es darf keine Denkverbote geben. Und so müssen Fragen erlaubt sein, zum Beispiel: Muss ein Oberligist einen Etat von 1,1 Millionen Euro haben, wenn der Rest der Liga mit einem Drittel davon auskommt? Muss der Verein sich sechs Angestellte leisten oder würden je kompetenter Mitarbeiter in den Bereichen Geschäftsstelle und Jugend ausreichen? Soll die Ausbildung der Jugend allerhöchsten Ansprüchen genügen oder reicht es ein, zwei Ligen tiefer aus, da bereits im Umkreis auf Top-Niveau ausgebildet wird und eine Konkurrenz wenig sinnvoll erscheint?