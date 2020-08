Leichtathletik : Albert Kreutzer unterbietet Qualifikations-Norm

Albert Kreutzer freut sich am kommenden Wochenende als Jugendlicher bei den deutschen Miesterschaften mitlaufen zu dürfen. Foto: Dirk Fußwinkel

Krefeld Der Hürdenläufer des SC Bayer Uerdingen hat sich für die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig qualifiziert, die am kommenden Wochenende ausgetragen werden. Trainer Peter Quasten ist hocherfreut.

(RP) Auch an diesem Wochenende mussten die Leichtathleten des SC Bayer Uerdingen etwas weiter reisen, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können, die in Corona-Zeiten zum einen rar gesät sind und zum anderen mit deutlich weniger Athleten als normalerweise stattfinden.

Obwohl die Austragungsorte in verschiedenen Bundesländern lagen, waren sie gerade einmal 35 km voneinander entfernt. Im badischen Weinheim bei der stark besetzten „Kurpfalz Gala light“ bestätigte Albert Kreutzer erneut seine gute Form über die 1,07 Meter hohen Männerhürden. Mit 14,59 Sekunden im Finale über 110 Meter Hürden unterbot er erneut die Norm (14,65 Sekunden) für die in der kommenden Woche in Braunschweig stattfindenden Deutschen Meisterschaften. Dabei schlug er als Sechster seinen Trainingspartner Gegorie Minoue vom TV Angermund, für den 14,66 Sekunden nicht reichten. „Ich freue mich auf Braunschweig. Als Jugendlicher bereits in so einem Elitefeld mitlaufen zu dürfen, ist eine Auszeichnung“, sagte Kreutzer nach seinem Zieleinlauf.