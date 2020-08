KFC will drei Spieler los werden : Weltmeister Kevin Großkreutz kann gehen

Krefeld Der KFC Uerdingen plant nicht mehr mit dem Weltmeister von 2014. Auch Dominic Maroh und Manuel Konrad können sich einen neuen Verein suchen. Alle drei haben noch jeweils einen Vertrag für die kommende Saison.

Mikhail Ponomarev mag schon so manche Personalentscheidung bereut haben. Doch wer arbeitet, macht auch Fehler. Das ist im Fußball genauso wie in allen anderen Lebensbereichen. Und es gibt auch keinen Verein oder Manager, bei dem jede Spielerverpflichtung ein Volltreffer ist. Aber es gibt Fehlentscheidungen, die sich im Nachhinein als besonders schmerzhaft erweisen. Das ist im Sport immer dann der Fall, wenn besonders teure Spieler nicht die erhofften Leistungen bringen.

Neu ist all das nicht. Großkreutz steht schon seit einem Jahr auf der Abschussliste. Trainer Heiko Vogel versuchte es zunächst mit ihm, doch im vierten Spiel nahm sich der Weltmeister von 2014 mit einer Unsportlichkeit und folgender Sperre selbst aus dem Spiel. Bei Teamchef Stefan Reisinger rückte er nur noch im Notfall in den Kader. Das änderte sich auch unter Trainer Stefan Krämer nicht. Großkreutz wiederum versäumte es nicht, sein Desinteresse zu dokumentieren. Vor der Auswärtsfahrt am vorletzten Spieltag nach Rostock holte er sich die fünfte Gelbe Karte ab, indem er den Ball weg schlug. Der mit allen Wassern gewaschene Profi ersparte sich so die stundenlange Busfahrt. Spätestens da platzte Poniomarev, der stets seine schützende Hand über Großkreutz gehalten hatte, der Kragen.