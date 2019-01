Aus dem Trainingslager in Belek: KFC Uerdingen plant ohne Schwertfeger und Schelenz

Belek Quartett fehlt beim Training

Dauerregen und sechs Grad – bei so einem Wetter soll man bekanntlich keinen Hund raus jagen. Doch Trainer Stefan Krämer kannte keine Gnade. Zur besten Bundesligazeit um 15.30 Uhr versammelte er seine Schützlinge auf dem Trainingsplatz um sich. 75 Minuten scheuchte er sich über den allerdings bestens bespielbaren Rasen. Vier Spieler waren allerdings nicht dabei: Mario Erb, der nach dreimonatiger Verletzungspause bislang alle Einheiten mitgemacht hatte, wurde eine Pause gegönnt, um die Belastung richtig zu dosieren; Kevin Großkreutz zwickte der Oberschenkel; Robert Müller hatte sich den Magen verdorben; und Khalil Mohammad ist nach einem Pferdekuss im Training am Mittwoch noch außer Gefecht.

Schwertfeger und Schelenz nicht dabei

Dauerregen und keine Besserung in Sicht

Am Donnerstag Morgen arbeitete die Mannschaft in zwei Gruppen im Kraftraum. Am Freitag ist das eigentlich nicht geplant. Doch auch in den kommenden Tagen soll es kräftig regnen. Da ist es nur allzu verständlich, dass einige Spieler abends noch einmal in die Sauna gehen – um sich aufzuwärmen und die müden Glieder auszuruhen.