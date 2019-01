Im Trainingslager in Belek: Uerdingen besiegt Antalyaspor 2:1

Im Trainingslager in Belek

Belek (ths) Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat sein erstes Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer besiegte Antalyaspor, den Tabellensechsten der türkischen Eliteliga, mit 2:1 (1:1).

Die Tore für die Krefelder erzielten Oguzhan Kefkir in der vierten und Patrick Pflücke in der 90. Minute. „Das war schon recht ordentlich“, meinte Krämer. „Antalyaspor hatte nach der Pause seine zweite Garnitur auf dem Feld und meine Mannschaft wollte am Ende den Sieg.“