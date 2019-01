Osawe kommt: Uerdingen untermauert mit Transfer seine Aufstiegsambitionen

Meinung Belek Der KFC Uerdingen hat mit dem Transfer von Osayamen Osawe ein Zeichen gesetzt. Mit dem Wechsel räumte der Verein zugleich mit einem Gerücht auf.

Am Mittwoch machte im Hotel Maxx Royal in Belek nämlich noch das Gerücht die Runde: Adriano Grimaldi kommt und nimmt bereits am Nachmittag am Mannschaftstraining teil. Es blieb ein Gerücht. Grimaldi kam nicht. Gut so.

Sicher ist allerdings auch, dass der KFC keine Ablösesumme in Höhe von 600.000 Euro an die klammen Münchner zahlen wird. Warum auch? Der Spieler möchte gehen und muss zusehen, dass sein Vertrag aufgelöst wird. Die Chancen für Grimaldi sind nicht einmal schlecht, denn was will ein Verein mit einem Spieler, der weg will? Er bringt wahrscheinlich keine Top-Leistung mehr, sorgt für Unruhe in der Kabine und kostet Geld. So kann der Verein zumindest das Gehalt einsparen.