Der Fußball-Drittligist verstärkt seinen Angriff: KFC holt Torjäger Osawe vom Zweitligisten FC Ingolstadt

Belek (ths) Der KFC Uerdingen sorgt für den ersten Paukenschlag in der Dritten Fußball-Liga. Der Tabellendritte holt Osayamen Osawe vom Zweitligisten FC Ingolstadt. Der 25 Jahre alte Nigerianer absolvierte in der Hinrunde 16 Begegnungen.

In Halle hatte er in 70 Drittligaspielen 17 Tore erzielt. In Kaiserslautern war er in Ungnade gefallen, weil er im Zweitliga-Abstiegskampf eine Spritztour nach Paris gemacht und das Nachtleben genossen hatte.