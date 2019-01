KFC Uerdingen: Über allem steht das gemeinsame Ziel

info

Stefan Reisinger ist 37 Jahre alt und in Landshut geboren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Als Stürmer erzielte er 17 Tore in 96 Bundesliga- und 54 Treffer in 209 Zweitligaspielen. Er macht gerne Urlaub in Italien und auf den Malediven, bevorzugt Pasta und bayerische Küche und trinkt gerne ein Radler.