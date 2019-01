Im Trainingslager in Belek: KFC Uerdingen gewinnt gegen Antalyaspor

Im Trainingslager in Belek

Belek 2:1-Sieg gegen Sechsten der Süper Lig

Die Mannschaft hat ihren Trainer Lügen gestraft. „Die werden uns ganz schön die Ohren lang ziehen“, hatte Trainer Stefan Krämer vor dem Testspiel gegen Antalyaspor geunkt. Schließlich sind die Rot-Weißen Tabellensechster der türkischen Eliteklasse. Doch der deutsche Drittligist setzte sich am Ende verdient mit 2:1 (1:1) durch. Oguzhan Kefkir, der eigentlich auf den mitgelaufenen Maximilian Beister hätte abspielen müssen, machte es auf eigene Faust und traf in der vierten Minute mit einem Flachschuss ins lange Eck. Nach einem Ballverlust von Khalil Mohammad, der vergebens Foulspiel reklamierte, kam Antalyaspr zum Ausgleich. In der Schlussminute erzielte Patrick Pflücke das Siegtor.